7 نصائح مهمة من "التعليم العالي" لطلاب الثانوية العامة عن التنسيق

وجّه السيد عطا المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، نتيجة الثانوية العامة، بشأن اختيار الكليات الراغبين في الالتحاق بها، وتشترط اجتياز عدد من اختبار قدرات، وهي كما يلي:

- الكليات المخصصة لاختبارات القدرات هي: "الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية وشعبة المسرح)، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية".

- موقع تسجيل اختبارات القدرات يفتح لمرة واحدة ولمدة محددة.

- يجب دفع رسوم اختبارات القدرات لكل كلية يرغب الطالب في أداء اختبارات لها.

- لا يحق للطالب الحجز لأداء اختبارات قدرات لعدد من الكليات ذات تخصص واحد.

- اختبارات القدرات بـ 450 جنيهًا لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

- ممنوع الدخول لمعامل التسجيل لرغبات اختلارات القدرات بالجامعات بدون إرتداء كمامة .

- يجب على الطالب طباعة إيصال الحجز لاختبارات القدرات والتوجه به إلى الكلية المسجل لها في اليوم التالي من التسجيل.