مصير الطلاب المخالفين بالثانوية العامة: إلغاء امتحانات وإحالة للنيابة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلان الأوائل منذ قليل، إنّه جرى تحرير 1047 قضية وشكوى، خلال ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقي أنّه جرى اتخاذ العقوبات ضد عدد من الطلاب المخالفين، مشيرًا إلى أن إلغاء الامتحان وحرمان من دخول الامتحان لمدة عامين متتالين لعدد 85 طالبًا إضافة لإحالتهم للنيابة العامة، وجرى إلغاء الامتحان وحرمان من دخول الامتحان لمدة عام واحد لـ 214 طالبًا، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وإلغاء امتحان 455 طالبا في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني.

وجاءت هذه المخالفات على النحو التالي:

- قضايا الغش عن طريق الهاتف المحمول: 450 قضية.

- حالات الغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي: 41 قضية.

- حيازة هاتف محمول: 28 قضية.

- الغش بطرق أخرى: 31 حالة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إنّ هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".