بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. محافظات لم يخرج منها أوائل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020 ، منذ قليل، لطلاب تلك الدفعة الاستثنائية والتي تعتبر الأخيرة بالنظام القديمة "بوكليت"، حيث بلغت نسبة النجاح بلغت 81,5%.

وتصدرت محافظة أسيوط بين المحافظات الذين خرج منها الطلاب الأوائل البالغ عددهم 39 طالبا، وفقا لما أعلنه الوزير منذ قليل، بجانب محافظات "البحيرة، الغربية، سوهاج، القاهرة، بني سويف، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية".

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وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة أن الأول في علمي علوم أحمد السيد برعي السيد بمجموع 410 من بني سويف، والأول مكرر أحمد عبدالناصر 410 من أسيوط، والأول مكرر أحمد هشام عبدالباسط من اسيوط، وتسنيم محمد حسن محمد من منفلوط بأسيوط، وجورج يسري شحاتة منازل أسيوط وجوزيف إسحاق من سوهاج، ورمضان نصحي فهمي يوسف من بلقاس، وروان أحمد عبدالمنعم من شبرا الثانوية بنات، وشهد محمد إبراهيم محمد شديد من القليوبية، وصلاح الدين صبحي موسى كامل من البحيرة، ومريم محمود أحمد إسماعيل من السنطة الثانوية من الغربية، وياسمين أسامة رجب أحمد من طهطا الثانوية بنات من سوهاج.

وأشار إلى أن الأول على المكفوفين هي الطالبة سامية محمد عبدالرحمن والتي حصلت على 395 ونص بمدرسة النور، كما أن الأول على الدمج الزهراء عبدالله أحمد بمجموع 407 ونصف من محافظة سوهاج.

بينما خلت المحافظات التالية من أوائل الثانوية العامة، وهم:

- أسوان.

- الأقصر.

- البحر الأحمر.

- بورسعيد.

- جنوب سيناء.

- شمال سيناء.

- دمياط.

- السويس.

- الفيوم.

- قنا.

- كفر الشيخ.

- المنيا.

- مطروح.

- الوادي الجديد.