كفر الشيخ تمنع تصوير متلقِّي المساعدات من الجمعيات الأهلية

قرر محافظ كفر الشيخ، منع التصوير الفوتوغرافي والفيديو لمتلقى المساعدات المادية أو العينية من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية أو الفرق التطوعية، تماشياً مع قوانين حقوق الإنسان دولياً، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يمكن إبراز دور وجهود تلك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية من خلال تصوير فرق المتطوعين والمساعدات العينية فقط.

وشدد المحافظ، على ضرورة احترام مشاعر الأسر العفيفة من خلال عدم تصوير أي فرد من أفرادها، أثناء عمليات توزيع الطرود والمساعدات أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك على خلفية تصوير البعض لمواطنين أثناء تلقيهم مساعدات خيرية، ونشر صورهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سبب لهم حرجا شديدا بين ذويهم.