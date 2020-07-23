محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة.

وقال المحافظ، في برقية التهنئة: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة كفرالشيخ، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك المناسبة التي سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، وحققت إنجازات عظيمة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد إنحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائما للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار".