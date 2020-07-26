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محافظ كفر الشيخ لنجل الشهيد الشهاوي: هاجي معاك المدرسة في أول يوم

أطلق اسمه على إحدى المدارس

كتب:

سمر عبد الرحمن
03:32 م | الأحد 26 يوليو 2020
محافظ كفر الشيخ يعزى اسرة شهيد

محافظ كفر الشيخ يعزى اسرة شهيد

قدّم محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الشهيد رقيب أول عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي، الذي استشهد مساء يوم الخميس الماضي بشمال سيناء، وذلك بمنزله بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق.

وقرر المحافظ، نقل زوجة الشهيد التي تعمل ممرضة بالتأمين الصحي في شمال سيناء، إلى التأمين الصحي بكفر الشيخ، وإطلاق اسم الشهيد على مدرسة ابتدائية بالقرية.

ووعد نجل الشهيد الأكبر، الذي يدرس بالصف الثاني الابتدائي، بمرافقته في أول يوم دراسي، للمدرسة التي سيطلق اسم والده عليها، قائلا "هاجي معاك في أول يوم دراسي".

 

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