عبدالعال ينعى سعيد العبودي.. و"تشريعية النواب" تقف دقيقة حدادا

نعى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب، الذي وافته المنية.

وقال عبدالعال في نعيه إن النائب "العبودي" هو أحد أبناء مصر الوطنيين المخلصين، وأثرى العمل الوطني في مختلف المجالات.

كما نعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب "العبودى"باعتباره أحد أعضاء اللجنة التشريعية .

حرصت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على الوقوف دقيقة حدادا خلال اجتماعها المنعقد الأن على النائب الفقيد وكان النائب سعيد العبودى عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية قد وفاته المنية فجر اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية .