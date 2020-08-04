وزير الري الأسبق: مصر والسودان تشككتا في رغبة إثيوبيا للوصول لاتفاق

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الآثار السلبية لإجراء إثيوبيا الفردي، بشأن ملء سد إثيوبيا ظهرت، رغم أن السودان تحدثت عن بعض الوسائل لكيفية الملء، لعدم إحداث مشاكل لديها، لكن أديس أبابا لم تلتزم بها.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية عبدالكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وشاشة on E، أن السودان واجهت مشاكل كبيرة في مياه الشرب، إذ توقفت عدة أيام، كما أن عكارة مياه الفيضان كانت كبيرة جدًا، ومن ثم فإنها تؤثر على مياه الشرب.

وتابع، أن اجتماع الأمس بين الدول الثلاث "مصر، السودان، وإثيوبيا"، شهد توجيه لوم شديد للجانب الإثيوبي، الذي تحجج بالأمطار، لكن كانت هناك ردود قاسية من مصر والسودان.

وأردف، أن مصر والسودان شككتا في رغبة إثيوبيا في التوصل إلى حل أمام الخبراء والمراقبين في الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي.