"الري": موقف مصر بشأن السد الأثيوبي لن يكون ضعيفا.. ومؤشر الفيضان مبشر

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه جار تحديد موعد بدء المفاوضات بشأن السد الأثيوبي، لافتا إلى أن التنبؤات تشير إلى أن مؤشر الفيضان مبشر هذا العام، ومعدلاته متوسطة وما فوق المتوسط وهذا جيد.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مناسيب المياه في السد العالي في الحدود الآمنة، والنقاط القانونية بشأن ملء سد وتخزين السد الأثيوبي لا زالت محل خلاف، فالمياه لا تمثل رفاهية لمصر بل قضية وجودية وقضية حياة، ومصر لن تفرط في حقوقها المائية، مؤكدًا أن موقف مصر بشأن السد الأثيوبي ليس ضعيفًا ولن يكون أبدًا ضعيفا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الموقف في مصر مختلف عن السودان، فيما يتعلق بتوقف بعض المحطات، وهذا لن يحدث في مصر، لأن مصر بها بحيرة سد العالي، التي تعتمد عليها لتزويد مجرى النيل حال وجود جفاف طبيعي أو صناعي، موضحًا أن الاحتياجات المائية لمصر لن تتأثر هذا العام.

وأشار إلى أن إثيوبيا لن تستطيع ملء وتخزين السد قبل يوليو المقبل، وهناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها للمحافظة على المياه، منها تقنين الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، واتخاذ إجراءات صارمة على كل من يهدر المياه، فالمياه مسئولية الجميع ويجب الحفاظ عليها .