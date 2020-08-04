الأولى مكرر علوم: "بحلم أنضم للجيش الأبيض.. ودعيت كتير يوم عرفة"

بصوتٍ مرتعش مشحون بمشاعر الفرحة والمفاجأة، استقبلت الطالبة تسنيم محمد حسن محمد الحاصلة على المركز الأول مكرر قسم علمي علوم بمجموع 410، مدرسة منفلوط الثانوية بنات بمحافظة أسيوط خبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 وأوائل الثانوية خلال مؤتمر الوزير اليوم.

إذ تقول تسنيم إنّها كانت مفاجأة غير متوقعة خاصة مع الظروف الصعبة التي واجهتها أثناء فترة الامتحانات، مضيفة: "كنا قاعدين بنتفرج على المؤتمر عادي وفجأة الوزير قال تسنيم وقبل ما يكمل كان البيت كله اتقلب صريخ وزغاريد، وماما كانت في الشغل سابته وجت جري على البيت وهي بتعيط".

وأشارت صاحبة المركز الأول مكرر إلى أنّ هذا النجاح جاء بسبب دعواتها ودعوات والديها لها منذ حديث الوزير عن إعلان النتائج، قائلة: "الفترة اللي فاتت كانت أيام مباركة خاصة يوم عرفة دعيت فيها كتير أوي إنّ ربنا يوفقني والحمد لله ربنا مضيعش تعبي".

كانت الظروف الاستثنائية التي عاشتها "تسنيم" خلال فترة امتحانات الثانوية العامة لها تأثيرًا سلبيًا على حالتها النفسية: "كورونا جت في فترة المراجعة اللي هي أهم فترة واللي بنلم فيها المنهج كله مع المدرسين، غير الأخبار اللي كنا بنسمعها كل شوية حد اتصاب وحد مات".

تسنيم: اعتمدت على اليوتيوب وشرح المدرسين أون لاين

ومع توقف الدروس الخصوصية لجأت إلى فيديوهات الشرح على "اليوتيوب" والاعتماد أيضًا على فيديوهات شرح المدرسين، وتحميل شرح المواد الدراسية من موقع وزارة التربية والتعليم والبرامج التعليمية من التليفزيون.

وبسبب الأزمة التي مرت بها البلاد بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد، تأمل الطالبة تستنيم أن تلتحق بكلية الطب لتنضم إلى صفوف الجيش الأبيض التي ترى أنّهم كان لهم الدور الأعظم خلال هذه الفترة بحسب وصفها.

والد تسنيم: متوقعتش إنها تكون من أوائل الجمهورية

وأعرب والد تسنيم عن فرحته ومفاجئته بإعلان اسم ابنته ضمن أوائل الثانوية العامة، قائلًا: "كنت متوقع لها التفوق بمجموع 99% بس متوقعتش إنها تكون من أوائل الجمهورية"، متمنيًا لها التحاقها بكلية الطب، خاصة إنّه ووالدتها يعملان في مهنة الصيدلة.