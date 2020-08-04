شمال سيناء تقترب من القضاء على كورونا

سجلت محافظة شمال سيناء، صفر حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثامن على التوالي.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها، اليوم، أن عدد الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها وصل إلى 394 حالة.

وأضاف البيان، أن لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة منذ 8 أيام حتى اليوم، مضيفا أنه إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 263 حالة، منوها بأن الحالات الإيجابية 98 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات السلبية 64 حالة، لافتا إلى أن حالات العزل المنزلي دون عينات وصلت إلى 223 حالة تعاف.