رئيس التحرير

محمود مسلم

اليمن: إحباط محاولة حوثية لإنقاذ عناصرها المحاصرين بالدريهمي

كتب:

(أ.ش.أ)
01:58 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
عناصر من الحوثيين

عناصر من الحوثيين

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني محاولة حوثية جديدة لإنقاذ عناصرها المحاصرين في الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وأشار الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم، إلى أن الحوثيين حاولوا فتح ثغرة في محيط مدينة الدريهمي من جهة جنوب شرقي مركز المديرية بعملية تسلل انتحارية تحت غطاء ناري كثيف من الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الإخبارية".

وأكد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة اشتبكت مع الحوثيين وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم، موضحا أن مدفعية القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران مدفعية الميليشيات التي ساندت محاولة التسلل الفاشلة.

وأشار الإعلام العسكري إلى أن تحركات الحوثيين صوب مدينة الدريهمي مرصودة بدقة ولن تحقق كل محاولاتهم إنقاذ عناصرهم المحاصرين إلا مزيدا من الخسائر في صفوفهم.

اقرأ المزيد:

اليمن: ميليشيات الحوثي تصفي مشرف ألغامها في محافظة الحديدة

الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية لأهالي الدريهمي في اليمن

القوات المشتركة في اليمن تسقط طائرة حوثية مسيرة في الدريهمي

الخارجية الأردنية ترحب بجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض في اليمن

انهيار سد في اليمن والسلطات تطلب إخلاء المنازل أمام السيول

السلاح الروسى فى اليمن.. ونظرية إطالة أمد الصراع