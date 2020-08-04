اليمن: إحباط محاولة حوثية لإنقاذ عناصرها المحاصرين بالدريهمي

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني محاولة حوثية جديدة لإنقاذ عناصرها المحاصرين في الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وأشار الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم، إلى أن الحوثيين حاولوا فتح ثغرة في محيط مدينة الدريهمي من جهة جنوب شرقي مركز المديرية بعملية تسلل انتحارية تحت غطاء ناري كثيف من الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الإخبارية".

وأكد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة اشتبكت مع الحوثيين وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم، موضحا أن مدفعية القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران مدفعية الميليشيات التي ساندت محاولة التسلل الفاشلة.

وأشار الإعلام العسكري إلى أن تحركات الحوثيين صوب مدينة الدريهمي مرصودة بدقة ولن تحقق كل محاولاتهم إنقاذ عناصرهم المحاصرين إلا مزيدا من الخسائر في صفوفهم.