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محمود مسلم

"تشريعية النواب" توافق على اتفاق مصر و"الدولية للهجرة" بشأن الحصانات

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ولاء نعمه الله
01:41 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
لجنة الشئون الدستورية

لجنة الشئون الدستورية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ،على طريقة اقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو لعام ١٩٩٥ بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤ مايو لعام ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ لشرط التصديق .

جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون .وتتضمن مادة وحيدة وتنص "ووفق على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو ١٩٩٥ بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر ،والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرةبشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر سارية باستثناء ماتم تعديله طبقا لهذا التعديل .ولايؤثر الاتفاق أو التعديل غلى المزايا والحصانات ابتى تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية .ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من أخر توقيع للطرفين عليه .

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