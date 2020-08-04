بورسعيد تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز 98 لجنة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة استعدادات المحافظة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر أن تبدأ يوم 11 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن، واللواء إبراهيم عزب المشرف العام علي إدارة الأزمات بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والمستشار العسكري وقيادات الصحة، والتعليم، والأوقاف، والإسعاف.

وناقش المحافظ كافة الجوانب الخاصة باستعدادات المحافظة لبدء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تهدف إلى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة أوجه الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذلك توفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين ، وذلك من خلال تجهيز 98 لجنة على أعلى مستوى.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء، برفع كفاءة اللجان الانتخابية، والاهتمام بمستوى النظافة سواء داخل اللجنة أو فى الشوارع المؤدية لها، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، ودهان اللجان الانتخابية، وتنظيم المقاعد، وووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم.

كما وجه "الغضبان" مدير مديرية الصحة، بضرورة تواجد الأطقم الطبية والطب الوقائي داخل جميع اللجان، وتوفير المستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والكشف الطبي على جميع المترددين على اللجان الانتخابية، للحفاظ على معدل الانخفاض فى معدلات الإصابة بالفيروس المستجد.