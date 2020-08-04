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محمود مسلم

محافظ الشرقية يهنئ طالبة حصلت على المركز السادس في الثانوية العامة

كتب:

نظيمه البحرواي
06:37 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
محافظ الشرقية يهنئ طالبة حصلت على المركز السادس في الثانوية العامة

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطالبة ريهام عماد مسلم حسن ابنه قرية أنشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لحصولها على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة بالشعبة الأدبية للعام الدراسي 2019 /2020، بمجموع 407.5 درجة، متمنيًا لها دوام التوفيق والتقدم والتفوق العلمي.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة والحاصلين علي درجات مرتفعة بالثانوية العامة، متمنيًا لهم دوام التقدم واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية لتقديم خريج قادر على العمل والإنتاج والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

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