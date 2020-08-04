محافظ الشرقية يتفقد المكان المخصص بمنيا القمح لتشوين التكاتك المصادرة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المكان الجديد والمخصص كـ "حاضنة للتوك توك" بمدينة منيا القمح، والذي سيستخدم في تشوين التكاتك المخالفة والتي يتم مصادرتها على مستوى المحافظة.

شدد المحافظ على محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة الانتهاء من تجهيز المكان وتزويده بكشافات الإنارة وطفايات الحريق وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأمين الكامل للمكان.

وأوضح محافظ الشرقية أنه من المقرر تكثيف الحملات المرورية لضبط التكاتك المخالفة وغير الملتزم أصحابها بخطوط السير الممنوحة لها لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأضاف المحافظ أنه تم تجهيز وتزويد المكان الجديد (حاضنة التوك توك) بغرفة تأمين ودورة مياه، بجانب عدد من العاملين لإحكام الرقابة والسيطرة على المضبوطات وعدم التصرف فيها حفاظاً على المال العام.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام ومحمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح.