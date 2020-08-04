محافظ الشرقية: استقبال 33701 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمحاولات التعدي عليها، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تقوم لجان متابعة من مجلس الوزراء بالمرور المفاجيء ومتابعة الموقف على الطبيعة، وإعداد تقرير لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين المقصرين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحصر المنشآت المتسببة في حدوث إشغالات بالطرق، لإخطار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعمل اللازم.

وشدد محافظ الشرقية على الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بحسم للحد من انتشار الفيروس وانحصاره.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى في التعامل مع ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة، وتذليل العقبات أمام المواطنين لتسديد جدية التصالح طبقاً للقانون، وقال إن المراكز التكنولوجية تعمل على قدم وساق لاستقبال طلبات التصالح، حيث أنه تم استقبال 33701 طلب تصالح حتى الآن.