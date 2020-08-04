تشريعية النواب توافق على اتفاقية مصرية - فرنسية لتطوير خط المترو الأول

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة؛ للحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة، وزيادة الطلب عليها من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، ما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات.

ووفقا للاتفاق تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافا مع شركاء أوربيين آخرين مثل البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بغرض المشاركة في تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بنحو 750 مليون و800 ألف يورو.