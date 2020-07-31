تعرف على راتب رئيس مجلس النواب عام 1883

سجلت مضابط الحياة النيابية فى عهد الخديوى إسماعيل الكثير من المشاهد التي ترصد عمل غرفة مجلس "الشورى" والتى عرفت فى نشأتها الأولى بمجلس شورى النواب.

سجلت مضبطة مجلس شورى القوانين والذى يرجع إنشائه لعام 1883، الميزانية الخاصة براتب مجلس النواب ،والتى كانت تعرف آنذاك بـ"ماهية "مجلس النواب، وكذلك المكافآت لأعضاء مجلس شورى القوانين الدائمين والمنتخبين ،وكذلك موظفى مجلس شورى القوانين والذين يؤدون العمل للجمعية العمومية التى كانت تنعقد كل سنتين مرة ويستولون على مصاريف انتقالهم من الاعتمادات المدرة ضمن تعويض المندوبين ومصاريف تسفيرهم لآن أعضاء الجمعية العمومية لاتصرف اليهم تعويضات.

ووفقا للمضابط التى يرجع عهدها لعام 1883، بلغ "ماهية رئيس مجلس النواب 1500 جنيه سنويا، فيما نصت اللائحة النظامية لمجلس شورى النواب بعدد من النواحى التنظيمية والأخلاقية لحضور الأعضاء، وشملت أن يكون الحضور إلى مجلس الشورى يوميا، وتكون المغادرة منه حسب ما يراه رئيسه، وألزمت اللائحة أعضاء المجلس الحضور بالملابس الحشمة وجلوسهم فيه يكون بهيئة الأدب، ولايسمح لأحد من مجلس شورى النواب أن يصدر منه مسببة لأحد ولا يدخل مبنى المجلس أو جهته إلا أعضاء وأشخاص متعلقون بالمجلس ،ومن يرسل من طرف الحكومة بمأمورية تختص بأشغال مجلس شورى النواب.

حددت اللائحة الداخلية لمجلس شورى النواب مبلغ 100 جنيه لكل عضو منتخب فى السنة مقابل مصاريفه، ويكون للأعضاء كامل حرياتهم فى القيام بوظائفهم الأخرى.