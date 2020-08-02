أعضاء مجلس النواب يدعمون مرشحي أحزابهم لمجلس الشيوخ.. وينتظرون رد الجميل في انتخاباتهم المقبلة

«الانتخابات سلف ودين»، هكذا كان المشهد فى ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدرت الأحزاب تكليفات واضحة لنواب البرلمان الحاليين بدعم مرشحيهم، وهو ما جعل النواب «خلية نحل» بالدوائر الانتخابية، أملاً فى الحصول على دعم مماثل فى انتخابات المجلس المقبلة، خصوصاً بعد التزامهم الحزبى.

"مستقبل وطن بأسيوط والجيزة": سيتم تقييم قدرة النواب على الحشد.. والأمر سينعكس عليهم فى معركة مجلس النواب

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن «هناك تكليفات لكافة نواب الحزب بدعم مرشحيه بكل الدوائر بالمحافظات، وهناك سياسة جديدة للنواب هدفها تغيير ثقافة المواطن من تأييد مرشح شخصى إلى تأييد سياسة حزب».

وأضاف «عمر»، لـ«الوطن»، أنهم يلعبون دوراً كبيراً لدعم مرشحى انتخابات الشيوخ، وبناء عليه ستكون آخر فرصة فى تقييم النائب على مستوى قدرته فى دعم الشيوخ وعلى الحشد للمشاركة.

وقال عادل ناصر، أمين الحزب بالجيزة، إن «النواب مكلفون بالتواصل مع أهالى دوائرهم، وعقد لقاءات مباشرة معهم للترويج والدعاية لمرشحى الشيوخ، وحثهم على دعمهم»، مشيراً إلى أن الحزب أعطى تكليفه لكل قياداته وكوادره بالتكاتف والتعاون للدعاية لهم. وأوضح «ناصر» لـ«الوطن» أن «أعضاء النواب يعرفون جيداً أهمية الترويج والدعاية لمرشحى الشيوخ بالنسبة لهم فى انتخابات مجلس النواب المقبلة»، مشيراً إلى أن عملهم وتعاونهم فى الدعاية سينعكس عليهم.

وتحول نواب البرلمان، مؤخراً، لخلية نحل مع انطلاق الدعاية الانتخابية لدعم مرشحى أحزابهم بانتخابات الشيوخ، ففى الجيزة علق النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق، بانرات كبرى لدعم مرشحى القائمة بميدان الدقى، وكذلك بانرات لمرشحى حزب الوفد الفردى والفردى من تحالف الأحزاب بعدد من الميادين منها ميدانا الجيزة ومصطفى محمود.

وفى كفر الشيخ كثف عدد من النواب تحركاتهم، حيث استضاف النائب عبدالحميد الدمرداش مؤتمراً جماهيرياً لمرشحى حزب مستقبل وطن الثلاثة بحضور قيادات الحزب، مؤكداً دعمهم، كما أعلن النائب سيد عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق، دعم مرشحى مستقبل وطن، وأعلن النائب إبراهيم القصاص عن دائرة الحامول - بيلا، دعمه للواء عبدالعزيز قطاطو، مرشح حماة وطن، وظهر معه فى جولات متعددة.

تبديل مكان الألوان فى "علم مصر" بدعاية انتخابية لمرشح يثير الجدل فى المنوفية.. و"المرشح" خطأ مطبعى سيتم تداركه

أما فى «المنوفية» فنظم النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤتمراً جماهيرياً فى مركز منوف، لدعم القائمة الوطنية والمرشحين الفردى، بحضور جميع مرشحى الفردى والقائمة المشاركين فى الانتخابات. وشارك النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، فى مؤتمر حاشد لأعضاء حزب مستقبل وطن فى مركز بركة السبع، بحضور أعضاء الحزب وعدد من النواب لتعريف الناخبين بالمرشحين. وشهدت الجولات التى أجراها المرشح محمود فريد شرارة، مشاركة النائب إبراهيم خليف عن دائرة تلا والشهداء، مؤكداً أنه يقف بكل قوة لدعم المرشح.

حرج شديد لنواب بنى سويف بسبب الاختيار بين "ابن البلد" أو "الحزب"

وفى بنى سويف تعرّض عدد من نواب البرلمان لموقف حرج، حيث أُجبروا على الاختيار لدعم المرشحين بين التزامهم الحزبى بدعم مرشحى أحزابهم، أو دعم مرشحى أبناء قراهم أو ما يطلقون عليه فى القرى «ابن البلد»، أو حتى أقارب بعضهم. وفى قرية بهبشين، التابعة لمركز ناصر، ترشح أحمد سرور سليمان على المقعد الفردى مستقل، فى ظل وجود عضو النواب عن حزب مستقبل وطن هشام مجدى، الذى وجد نفسه فى موقف حرج بين تأييده مرشحى الحزب على المقعد الفردى وبين تأييد ابن بلدته، وفى مسقط رأس النائب البرلمانى عن دائرة مركز أهناسيا، محمد كساب، فوجئ بترشح ياسر خشبة مستقل وهو من قريته، ليظهر النائب فى موقف حرج أمام قريته.

وأعلن عدد كبير من نواب محافظة القليوبية أيضاً دعمهم لمرشحى ائتلاف «الأحزاب الوطنية»، الذى يضم 5 مرشحين. وشارك النواب، ومعظمهم من أعضاء مستقبل وطن، فى مؤتمرات الدعم والتأييد لمرشحى التحالف، مؤكدين أن «الشيوخ» هو امتداد لمجلس النواب، وسيكون غرفة تشريعية نيابية جديدة. وانتشرت لافتات من النواب تعلن تأييد المرشحين ومساندتهم فى الميادين.

لافتات تأييد واسعة بـ"القليوبية"

وأعلن عدد من نواب الدقهلية الحاليين والسابقين دعمهم لبعض المرشحين، فظهر النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، مع ابن شقيقته المرشح أحمد الإتربى، فى شربين، فى الكثير من مؤتمراته وجولاته. وأعلن النائب إيهاب السلاب عن دعمه لـ4 مرشحين، ودعا أبناء الدائرة لدعمهم. وفى مركز الجمالية تم عقد تحالف برعاية النائب السابق محمد خالد نور الدين، بين المرشحين محمود طايلة، والدكتور أسامة ناصر سالم، وهما ابنا مركز واحد، ليكونا ضمن اختيارات الأهالى من 6 مقاعد مخصصة لدائرة الدقهلية.

وفى البحر الأحمر اشتعلت الأجواء الانتخابية وزادت سخونة بين الثلاثة الكبار الممثلين للأحزاب، خاصة أن باقى المرشحين الخمسة الآخرين بنظام المستقل، خاصة أن الذين يخوضون المعركة الانتخابية هم 8 مرشحين فقط.

وأعلن النائب هشام الشعينى، عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا، دعمه لمرشح حزب الشعب الجمهورى «محمد سعيد الدابى». وأثارت دعاية انتخابية لأحمد طاهر الفقى، المرشح المستقل بمجلس الشيوخ فى المنوفية والحاصل على رمز الصقر، والذى وضع علم مصر بشكل مقلوب على اللافتات والصور الشخصية، موجة من الغضب بين عدد كبير من أهالى محافظة المنوفية. واتهم البعض «الفقى» بإهانة العلم، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل «ييجى مرشح لمجلس الشيوخ ومايكونش عارف ترتيب ألوان علم مصر»، وقال آخر: «واضح إن اللى عمل له الدعاية حب يهزر هزار تقيل شوية»، وعلقت إحدى السيدات: «شكل المنوفية بقى وحش قوى من كتر اللى بيعمله المرشحين لمجلس الشيوخ».

وقال «الفقى»، لـ«الوطن»، إن «نشر صورة علم مصر بالمقلوب على اللافتات الدعائية له خطأ من المطبعة، وسيتم تداركه وحل المشكلة فى أقرب فرصة»، مشدداً على أنه «مرشح وطنى ولا يقبل الإساءة للعلم المصرى الذى يفخر به الجميع»، موضحاً أنه من أصغر المرشحين فى الانتخابات الجارية، ويأمل فى خدمة مصر فى أى موقع.

وتستعد محافظة جنوب سيناء لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال تجهيز اللجان الانتخابية وتأمينها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.