فيديو.. أحمد حلمي عن الثانوية العامة: "أول سنة جبت 3%"

في فيديو نادر للفنان أحمد حلمي، انتشر علي السوشيال ميديا تزامناً مع ظهور نتائج الثانوية العامة، يتحدث خلاله عن ذكرياته مع الثانوية العامة.

وقال "حلمي" خلال الفيديو، "اتخرجت بعد 3 سنين من الثانوية العامة .. أول سنة جبت مجموع 3% - تاني سنة جبت 24% - تالت سنة جبت 50%".

وأضاف، بدأت البحث عن الكليات التي تقبل من مجموع 50%، فاكتشفنا معهد تابع للقوات المسلحة، وبالفعل ذهبت للتقديم خلاله، ولكنني ترددت لأنني لم أكن أهوي ذلك المجال".

وتابع، "من الكليات التي تقبل ذلك المجموع تربية موسيقية، فاشتريت عود وتعلمت العزف عليه، وأول أغنية تعلمتها أغنية "ألف ليلة وليلة" وانتهي الحال بتعليق العود علي الحائط، فقدمت في المعهد كصوت وليس الآلات، ثم دخلت إلي اللجنة فاخترت أغنية "طلع البدر علينا" علي اعتبار إذا رفضوها يشعروا بالذنب، وبمجرد أن انتهيت من الأغنية وجدتهم يضحكون بشدة وذهبت للزمالك لكي أري النتيجة وجدت اسمي رقم 41 مكتوب بالقلم الجاف ونجحت في تربية موسيقية "أصوات".