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زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب ملطية التركية

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(وكالات)
03:03 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة ملطية التركية

زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة ملطية التركية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مقاطعة بوتورجا التابعة لمدينة ملطية التركية، وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية أن تطبيق الزلازل المعروف باسم "الزلزال الأخير" أعلن أن زلالًا قد ضرب مقاطعة بوتورجا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، كما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية النبأ ذاته.

وضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، أمس الأول الأحد، مدينة أرزوروم التركية، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقلت صحيفة "كرت" التركية، عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، قولها في بيان رسمي إن الزلزال وقع في الساعة 19:46 أمس الأول الأحد بمدينة أرزوروم التركية، على عمق 7.3 كيلو مترات تحت الأرض، وبلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر.

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