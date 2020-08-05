صدمات الفنانين من نتيجة الثانوية.. "أمير كرارة خد الشهادة في 8 سنين"

مواقف كثيرة ولحظات لا تنسي بذاكرة الفنانين، يتذكرها كلا منهم تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، ومنهم الفنانة نشوى مصطفى، حيث روت ذكرياتها مع الثانوية العامة قائلة: "كان لي صديقة تدعى "كريمة" منذ المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية وحتى الثانوية، لكنها خرجت من امتحان الكيميا "منهارة" وقالت إنها ستعيد السنة، وكانت النتيجة تذاع على الراديو وقتها".

وأضافت فى تصريح سابقة لـ"الوطن": "وما إن سمعت خبر نجاح صديقتها، حتى اتجهت نحوها مسرعة قائلة: "يا كريمة يا كريمة انتي نجحتي"، ونسيت أن تسمع اسمها بعدها في الراديو، وعرفت النتيجة بعد 5 ساعات من ظهورها على الردايو من المدرسة، وحصلت علي مجموع 74.5%".

أما عن الفنان والمذيع أمير كرارة، فكشف خلال حديثه لبرنامج "تع اشرب شاي" مع الفنانة غادة عادل، قائلا إنه حصل على مجموع 52% فى الثانوية العامة، بعد أن عاد الثانوية العامة 8 مرات، وفي العام الأخير حصل على التفوق الرياضي، مشيراً إلى أنه كان مهتماً اهتماماً بالغاً بممارسة الرياضة أثناء الدراسة، ولذلك حصل على التفوق الرياضي.

بينما الفنان طارق الأبياري، إنه كان ينتظر جواب نتيجة الثانوية العامة، كي يصل إلى منزله، متابعا: "كلما دق جرس المنزل أظن أن أحدهم جاء بالنتيجة وأشعر بالخوف، حتى جاء اليوم الذي ظهرت فيه النتيجة فخرجت مسرعا"، مضيفاً في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "أنا نجحت يا بابا، أنا نجحت يا ماما، أنا نجحت يا جدعان، والتحقت بالجامعة الأمريكية قسم مسرح وسينما".