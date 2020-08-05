VW تبدأ تجميع السيارات في غانا بعد الحظر الجزئي على واردات المستعمل

بدأت شركة فولكس فاجن إيه جي، بتجميع السيارات في غانا في أعقاب حظر حكومي جزئي على واردات السيارات المستعملة، وهو جزء من إجراءات السياسة لتحويل البلاد إلى مركز للسيارات لسكان غرب إفريقيا البالغ عددهم 380 مليون نسمة.

وحسب ما ذكره بلومبرج: قال توماس شيفر " إن الشركة الألمانية لصناعة السيارات ستقوم في البداية بتجميع المركبات من خلال شريك محلي -يونيفرسال موتورز ليمتد- وقال عبر اتصال بالفيديو إن المنشأة تستهدف القدرة المركبة بالكامل 5000 سيارة سنويا".

وقال جيفري أوبونج بيبرا الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن غانا "بمجرد أن يتم تنفيذ السياسة بالكامل وعناصر مثل تمويل المركبات في مكانها، ستصبح غانا قادرة على استيعاب 300 ألف سيارة جديدة كل عام".

شركة نيسان موتور وتويوتا موتور كورب وسوزوكي موتور كورب ورينو من بين شركات صناعة السيارات التي تزن التجميع المحلي للمركبات في بلد حيث تشكل السيارات المستعملة حوالي 70٪ من واردات السيارات.

و تريد غانا التي حظرت استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 10 سنوات في مايو، الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية لتصبح مركز التصنيع في غرب إفريقيا.

في حين دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ قانونًا العام الماضي ، فقد تأخرت التجارة التي كان من المقرر أن تبدأ في 1 يوليو بسبب انتكاسة جائحة الفيروس التاجي للمفاوضات بشأن التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية، عندما تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030 ، يمكن أن تكون AfCFTA أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم من حيث المساحة ، مع سوق محتمل يبلغ 1.2 مليار شخص ومجموع الناتج المحلي الإجمالي 2.5 تريليون دولار.