فولكس فاجن ترى انتعاش الصين يتقدم بخطى سريعة على السيارات الفاخرة

تتوقع فولكس واجن إيه جي، أن تقترب مبيعات النصف الثاني في الصين، من المستوى الذي كان عليه قبل عام، حيث تقود العلامات التجارية الفاخرة مثل أودي وبورش، الانتعاش من جائحة الفيروس التاجي.

في النصف الأول، باعت شركة صناعة السيارات حوالي 1.59 مليون سيارة عبر جميع علاماتها التجارية في الصين، بانخفاض 17% عن العام السابق، حسبما قال ستيفان وولينشتاين، رئيس شركة فولكس فاجن في الصين، يوم الجمعة في مؤتمر صحفي في بكين.

وقال إن إجمالي مبيعات الصناعة تقلص بنسبة 22%، ما ساعد شركة VW الرائدة في السوق، على تعزيز حصتها إلى حوالي 20%.

قال وولنشتاين: "رأينا أن السوق المتميز في الصين، يتعافى بشكل أسرع بكثير من السوق العادي"، "لقد شهدنا مبيعات قوية حقًا لأودي وبورش وبنتلي، نتوقع أن النصف الثاني من مستوى العام الماضي تقريبا".

وحسب ما ذكره بلومبرج: تتوقع الجمعية الصينية لمصنعي السيارات انخفاضًا بنسبة 10% إلى 20% في مبيعات السيارات هذا العام، إلى أدنى مستوى لها منذ 2014.

وأوضح فولنشتاين، إن الشركة الألمانية متفائلة بشأن الطلب على السيارات الكهربائية في الصين، حتى مع انخفاض المبيعات، بعد أن خفضت الحكومة الدعم العام الماضي، في حين أن العديد من الشركات الناشئة EV، خرجت عن العمل، فإن أداء البعض الآخر، مثل شركة Tesla Inc، كان أفضل.

وأشار إلى أن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، من المتوقع أن يصل إلى حوالي مليون وحدة هذا العام، على غرار مستوى 2019، لافتا إلى أن شركة VW تلتزم بخطتها لبيع مليون إلى 1.5 مليون EVs بحلول عام 2025، وزيادة إيراداتها من الأعمال إلى 20% إلى 25% من إجمالي مبيعاتها في الصين.

وأضاف فولنشتاين، أن شركة فولكس فاجن، تخطط لتقديم طرازين جديدين للهوية الكهربائية في وقت لاحق من هذا العام في الصين، واثنين آخرين بحلول الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح أن النماذج ستبنى محليا، وبدأت شركة فولكس فاجن مبادرات جديدة في الصين للحفاظ على المبيعات، بما في ذلك توصيل السيارات المطهرة إلى منازل العملاء لإجراء اختبارات القيادة وتعزيز تدابير النظافة في الوكلاء.