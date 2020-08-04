فيديو.. "الأرصاد" تكشف المناطق التي تتعرض للأمطار الرعدية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط أمطار رعدية بدأت في أقصى جنوب البلاد وسقطت هذه الأمطار الأيام الماضية ومتوقع أن تستمر بالأيام المقبلة وستكون على أقصى المناطق الجنوبة للبلاد مثل منطقة حلايب وشلاتين.

وأوضحت شاكر أن هذه الأمطار تكون من خيفة لغزيرة على بعض المناطق ويصاحب هذه الأمطار أتربة مثارة أثرت على بعض المناطق مثل أبو سمبل وسببت في انخفاض الرؤية الأفقية وتستمر هذه الأتربة وحاليا تتأثر بها محافظة أسوان.

وأضافت شاكر خلال حديثها مع محمد أبوعيطة مراسل قناة "إكسترا نيوز" أنه على نهاية هذا اليوم تبدأ الأتربة في الهدوء وتتحسن الرؤية الأفقية ولكن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة على بعض المناطق من جنوب البلاد.

وشرحت شاكر أن هذه الأمطار تكون رعدية وهي من خفيفة لغزيرة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، مؤكدة على أن السواحل الشمالية والوجه البحري لا تتأثر نهائيا بالأمطار الرعدية فهي بعيدة تماما عن سقوط الأمطار، وبتاقي أنحاء الجمهورية لن تشهد أي فرص لسقوط الأمطار والطقس مازال معتدل على السواحل الشمالية.

واستكملت شاكر أن الأمطار تأتي من السودان خصوصا مع الفيضانات العارمة التي تشهدها السودان، ولذلك تؤثر على أقصى الجنوب ولكن لاتؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وهي أمطار غير مؤثرة بصورة كبيرة.