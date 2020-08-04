 الرئيس البيلاروسي: موسكو كانت وستظل دائما الحليف الأقرب لنا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن روسيا كانت وستظل دائماً الحليف الأقرب لبيلاروسيا بغض النظر عمن في السلطة، وقال - خلال كلمة للشعب أمام البرلمان، - "لطالما كانت روسيا وستكون الحليف الأقرب لبيلاروسيا أياً من كان في السلطة في بيلاروسيا أو روسيا، وهذا واقع لا يمكن تجاهله"، مشيراً إلى أن العلاقة مع روسيا في الوقت الحاضر على مستوى الشراكة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف لوكاشينكو، "أن روسيا تخشى أن تخسرنا، لأننا وليس غيرنا حلفاء مقربون حقًا، حيث بدأ الغرب مؤخرًا في إظهار المزيد والمزيد من الاهتمام الجوهري بنا"، موضحا: "بسبب المشاكل النفطية مع روسيا فقدت ميزانية بيلاروسيا حوالي 20.2 مليون دولار".

وأشار لوكاشينكو إلى أن روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحان لأدوار قيادية في العالم إلى جانب الولايات المتحدة والصين.