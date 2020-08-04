كورونا في الوضعية الحمراء بـ170 مدينة إيرانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، أن بسبب تصاعد تفشي كورونا في البلاد، فقد 212 شخصًا حياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن الوضعية "حمراء" في 170 مدينة.

وأكدت لاري في تحديثها اليومي، اليوم، أن حوالي 315 ألف شخص يعانون حاليًا من مرض "كوفيد-19"، فيما بلغ عدد الضحايا الإجمالي 17 ألفاً و617 شخصا، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ويشكك نواب ومسؤولون وخبراء في إيران بالأرقام التي تنشرها وزارة الصحة ويعتقدون أن الإحصاءات الحقيقية أعلى بكثير.

وكشفت تسريبات نشرتها إذاعة "بي بي سي" الفارسية، أن عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 42 ألفاً على الأقل، والإصابات 451,024 إصابة، أي أكثر بثلاث مرات من الأرقام الرسمية.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، فقد تماثل من 272 ألف شخص للشفاء من مرض كوفيد حتى الآن، لكن 4132 مريضاً "في حالة حرجة".

وأكدت لاري أن "170 مدينة في البلاد حاليًا في حالة حمراء و 101 مدينة في حالة تأهب".