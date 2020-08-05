صور.. دوريات لزيارات عبدالناصر للإسكندرية في معرض "كنوز البلدية"

صور.. دوريات لزيارات عبدالناصر للإسكندرية في معرض "كنوز البلدية"
أعمال فنية تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين منهم الجزار ومحمد ناجي
كتب:
إلهام زيدان
06:20 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على معرض "كنوز البلدية- صفحات من تاريخ الإسكندرية"، أعلن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، عن مد المعرض لشهر إضافي حيث سيستمر من 4 أغسطس الجاري، وحتى 3 سبتمبر المقبل، على أن يستقبل المعرض زواره يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، ماعدا الاثنين والجمعة.
ويمتزج الفن بالتاريخ في معرض فريد من نوعه، حيث يتضمن المعرض كنوزا من مكتبة البلدية العريقة ومتحف الفنون الجميلة تتمثل في: (رسوم نادرة للرحالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل 300 عام - صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية في 1882- صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام 1890- صُحف ودوريات أصلية لزيارات جمال عبدالناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات، صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في ثلاثينيات القرن الماضي).
بالإضافة لأعمال فنية تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين (محمد ناجي، سيف وأدهم وانلي، چورچ صبّاغ، مارجريت نخلة، حامد عويس، عبدالهادي الجزار، مصطفى عبدالمعطي، محمد حسن القباني، عزت إبراهيم، محمود موسى، أحمد عبدالوهاب، حمدي جبر)
يحتفي المعرض بثلاث مناسبات (ثورة ٢٣ يوليو- العيد القومي لمحافظة الإسكندرية - تاريخ اافتتاح متحف الفنون الجميلة)
ويأتي الحدث في إطار تعاون هام ومثمر بين قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وديوان عام المحافظة، حيث حضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.