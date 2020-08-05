صور.. دوريات لزيارات عبدالناصر للإسكندرية في معرض "كنوز البلدية"

نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على معرض "كنوز البلدية- صفحات من تاريخ الإسكندرية"، أعلن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، عن مد المعرض لشهر إضافي حيث سيستمر من 4 أغسطس الجاري، وحتى 3 سبتمبر المقبل، على أن يستقبل المعرض زواره يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، ماعدا الاثنين والجمعة.

ويمتزج الفن بالتاريخ في معرض فريد من نوعه، حيث يتضمن المعرض كنوزا من مكتبة البلدية العريقة ومتحف الفنون الجميلة تتمثل في: (رسوم نادرة للرحالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل 300 عام - صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية في 1882- صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام 1890- صُحف ودوريات أصلية لزيارات جمال عبدالناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات، صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في ثلاثينيات القرن الماضي).

بالإضافة لأعمال فنية تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين (محمد ناجي، سيف وأدهم وانلي، چورچ صبّاغ، مارجريت نخلة، حامد عويس، عبدالهادي الجزار، مصطفى عبدالمعطي، محمد حسن القباني، عزت إبراهيم، محمود موسى، أحمد عبدالوهاب، حمدي جبر)

يحتفي المعرض بثلاث مناسبات (ثورة ٢٣ يوليو- العيد القومي لمحافظة الإسكندرية - تاريخ اافتتاح متحف الفنون الجميلة)

ويأتي الحدث في إطار تعاون هام ومثمر بين قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وديوان عام المحافظة، حيث حضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.