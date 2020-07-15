صور.. رئيس التنمية الثقافية يفتتح معرض "اضطرابات" بقصر طاز

نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، اليوم الأربعاء 15 يوليو، معرضاً نحتياً بعنوان "اضطرابات" للفنان العراقي علي نوري بقصر الأمير طاز "بحي الخليفة"، يضم المعرض 14 عملا نحتيا على الجرانيت، أنتجه الفنان من وحي الظروف المضطربة في العالم، والتشبث بمبادئ الوطن، ويظهر فيها الثبات باستقامة المنحوتات وربطها بالتاريخ والحضارة، مع تجسيدها لاضطرابات الجسد، مختزلاً في منحوتاته الجسم البشري لتجسيد فكرة الاضطراب.

الفنان علي نوري مواليد بغداد، تخرج من كلية الفنون الجميلة، عضو نقابة الفنانين العراقية وجمعية الفن العراقي، ويقيم حاليا بالقاهرة، شارك في معظم المعارض التي أقيمت في بغداد خلال الفترة من 1986 - 2003، كما أقام عدد من المعارض الخاصة منها معرضين: متحف الجزيرة للفنون 2009 - 2014، الاستقرار والهجرة – دار الأوبرا 2010، ويعد المعرض الحالي هو الثامن في مسيرة الفنان والثالث له في مصر.

كما شارك في العديد من الملتقيات النحتية الدولية منها: سيمبوزيوم: أسوان 2008 - 2019، فينسيا 2011، الصين 2011، البحرين 2012، تونس 2013 وبيروت 2017.

حصل خلال عام 2002 على المركز الأول في الثورة العشرين جائزة وزارة الثقافة العراقية، والجائزة التشجيعية من وزارة الثقافة العراقية، المركز الثالث لجائزة إسماعيل الترك 2001، صمم نصب الشهيد (ارتفاع 2.5م) في كل من: كربلاء وبغداد.

المعرض مفتوح يوميا من 9-4 عدا يومي الجمعة والسبت حتى نهاية أغسطس بقاعة المعارض بالقصر.