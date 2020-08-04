الاستخبارات العراقية تعتقل 9 عناصر من داعش في كركوك وبغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم، اعتقال 9 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك وبغداد اعترفوا بالاشتراك بعمليات "إرهابية" ضد القوات الأمنية والمدنيين.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن مجموعة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على 9 إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، موضحة أن 5 منهم بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، و4 منهم في منطقتي الدورة وحي الجامعة بالعاصمة بغداد.

وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات التي سبقت عمليات التحرير.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر في التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.