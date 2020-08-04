لوكاشينكو: الروس المحتجزون لدينا أقروا بدخولهم البلاد عن قصد

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن الروس المحتجزين في بيلاروس أقروا بأنهم دخلوا البلاد عن قصد وكانت لديهم أوامر بالانتظار، نافياً اتفاقه مع القيادة الروسية على اعتقال المواطنين الروس قرب مينسك.

وقال لوكاشينكو، في كلمة أمام البرلمان: "إن المحتجزين اعترفوا بأنهم أرسلوا خصيصاً إلى بيلاروسيا، والأوامر كانت (الانتظار)، وقضية شراء التذاكر لإسطنبول أمر أسطوري وغير صحيح لأن الحدود الروسية مغلقة، وكان عليهم أن يظهروا هنا وهناك على أنهم كانوا متجهين إلى إسطنبول".

وأضاف لوكاشينكو: "يتم التعامل مع المحتجزين بإنسانية لقد اعترفوا بكل شيء".

وكان المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيق البيلاروسية، أعلن، في وقت سابق، أن مجموعة من المواطنين الروس من شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، المحتجزين في بيلاروسيا، يشتبه في إعدادهم لأعمال شغب، غير أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن اعتقال السلطات البيلاروسية للمواطنين الـ33 الروس قرب مينسك نفذ بذريعة لا أساس لها ومفتعلة.

جدير بالذكر، أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن الروس المحتجزين في بيلاروسيا هم موظفون في شركة أمنية خاصة وكانوا في رحلة ترانزيت إلى إسطنبول، لكنهم تأخروا على موعد رحلتهم.