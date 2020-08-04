تكثيف أعمال النظافة ودعم الإنارة العامة بأحياء السويس

عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعًا، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات، ومراجعة وتدعيم الإنارة العامة على مستوى شوارع وميادين الأحياء.

وأكد اللواء طارق عبد العظيم على رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع جهاز النظافة، لتكثيف العمل ورفع التراكمات من شوارع الأحياء، ومتابعة خطة توزيع صناديق القمامة الجديدة وتفريغها أولًا بأول.

وأكد السكرتير العام علي مدير جهاز الإنارة العامة بإعداد خطة لمراجعة جميع الإعمدة وتدعيم الإنارة العامة للشوارع في بعض المناطق.