ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة بمحلات الجزارة في السويس

تمكنت مديرية التموين في السويس، من ضبط 250 كيلو لحوم غير صالحة بمحلات الجزارة في عدد من المناطق في أحياء المحافظة الخمسة.

خرجت حملة مكبرة مشكلة من مباحث التموين ومديرية والرقابة التموينية والطب البيطري قاموا فيها بتفتيش على محلات الجزارة للتأكد من صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.

وتمكنت الحملة من ضبط لحوم غير صالحة بعدد من المحلات بمناطق النيل وحي الكويت والسادات وعدد من المناطق الأخرى التي تقع داخل نطاق حى الأربعين.

حررت مباحث التموين محضرا بالواقعة لأصحاب المحلات تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتوالي التحقيقات.