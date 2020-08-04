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محمود مسلم

مظاهرات احتجاجية ضد قرار السلطات بتأجيل الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

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(أ.ش.أ)
05:02 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مظاهرات احتجاجية ضد قرار السلطات بتأجيل الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

مظاهرات احتجاجية ضد قرار السلطات بتأجيل الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

تظاهر المئات من المحتجين، أمام مبنى محكمة الانتخابات العليا في مدينة لاباز غرب بوليفيا، احتجاجا على قرارها تأجيل انتخابات الرئاسة.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أن المحتجين اتهموا الحكومة البوليفية بعدم قدرتها على إدارة البلاد، والسلطات القضائية بالتراجع عن قرارها.

وكانت محكمة الانتخابات العليا في بوليفيا، أعلنت في وقت سابق، تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 سبتمبر المقبل في البلاد إلى أكتوبر المقبل بسبب أزمة  وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن رئيس المحكمة سالفادور روميرو، أن محكمة الانتخابات العليا حددت 18 أكتوبر 2020 موعدا للانتخابات، مع إجراء الجولة الثانية في 29 نوفمبر حال الضرورة.

 

 

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