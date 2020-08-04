أخبار البنوك.. تفاصيل بطاقات الائتمان للسيدات في 3 بنوك

تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة برامج لتمويل مشروعات المرأة لتمكينها اقتصاديًا والعمل على رفع مستوى معيشتها، واستمرارًا لخدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن"، نستعرض تفاصيل بطاقات ائتمان السيدات في بعض البنوك مثل بنك CIB وبنك عودة وبنك التجاري وفا إيجيبت على النحو التالي:

بطاقة هي بالبنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك بطاقة "هي" الائتمانية والتي صممت بشكل خاص، لكي تتمتع المستفيدة بالعديد من المميزات والعروض التي تلبي احتياجاتها اليومية وتمنحها تجربة بنكية مميزة.

- ​تقدم خصومات تصل إلى 40% في مجموعة متنوعة ومختارة من المتاجر المتخصصة بالمرأة.

- إمكانية الاشتراك التلقائي في برنامج تأمين حياة "هي" بقيمة 25 ألف جنيه.

- تغطية تأمينية على مديونية البطاقة تصل إلى 500 ألف جنيه.

- دخول مجاني لصالات الاستراحة في مطارات مختارة بأنحاء الشرق الأوسط بغض النظر عن درجة تذكر السفر أو عدد مرات السفر.

- إمكانية إصدار حتى 4 بطاقات إضافية لأفراد أسرتك.

- نظام التقسيط يصل إلى 36 شهرًا بأقل معدل فائدة.

- ​نقطتان مكافأة مقابل كل جنيه مصري عند إنفاق المشتريات باستخدام بطاقة CIB "هي" الائتمانية، ويتم احتساب النقاط بعد أول عملية تُستخدم فيها البطاقة خلال شهرين من إصدار البطاقة.

- 20 ألف نقطة إضافية حين تصل مجموع المشتريات بالبطاقة إلى 20 ألف جنيه خلال 3 شهور من إصدار البطاقة. ​

كارت معاكي من بنك التجاري وفا إيجيبت "معاكي"

هو كارت خصم مباشر علي الحساب البنكي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات السيدات، من خلال تقديم قيمة مضافة تستفيد منه حاملة البطاقة بعروض مميزة في مجالات اهتمامها من التسوق والتجميل، مع الاستمتاع بكاش باك على المشتريات، فضلًا عن الخصومات الطبية المتاحة من خلال المستشفيات النسائية حتى 20%.

- دون حد أقصى للمشتريات والسحب النقدي شهريًا.

- الحد اليومي الأقصى للمشتريات هو 30 ألف جنيه مصري.

- الحد اليومي الأقصى للسحوبات النقدية هو 20 ألف جنيه مصري.

بطاقة شاين من بنك عودة

تمثل بطاقة شاين الحل الأمثل للسيدات وسط حياة مليئة بالمشاغل والمتطلبات، إذ تزودها بجميع مميزات وعروض التسوق، بالإضافة إلى الامتيازات الحصرية الأخرى في مراكز التجميل والرعاية الصحية.

مميزات البطاقة:

- لضمان أعلى مستويات الأمان تعمل البطاقة بتكنولوجيا الشريحة الذكية (CHIP&Pin Technology).

- سحب نقدي يصل إلى 100% من الحد الائتماني.

- حد ائتماني يصل إلى 200 ألف جنيه.

- يمكنك تقسيط المشتريات حتى 60 شهرا بسعر تمويل مميز.

- يمكنك الحصول على القرض الهاتفي حتى %50 من الحد الائتماني للبطاقة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

- يمكنك تحويل رصيد بطاقتك الائتمانية من البنوك الأخرى إلى رصيد بطاقتك الائتمانية من بنك عوده مع 3 أشهر فترة سماح دون سداد.

- التأمين ضد حوادث السفر والتأمين الصحي في حالات الطوارئ بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار عند شراء تذاكر الطيران باستخدام البطاقة.

- التأمين على المشتريات بقيمة تصل إلى 1500 دولار للأصناف التي تم شرائها بالبطاقة.