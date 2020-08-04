قرر الأردن تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي المقرر يوم غد الأربعاء، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما نقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن مصدر مسؤول قوله إنه "تقرر تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية" حتى إشعار آخر، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف المصدر أن "التأجيل جاء بتوصية من اللجنة الوطنية للأوبئة".

وذكر مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق أن "التأجيل متعلق بالمنحنى الوبائي في دول القائمة الخضراء، من حيث ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فيها، وبعد تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية".

وأوضح أن "بعض الدول في القائمة الخضراء لا تتوافر لديها الإمكانات لظهور سريع لنتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد" إذ يشترط أن يجري المسافر فحصا قبل 72 ساعة من السفر يؤكد خلوه من فيروس كورونا ويبرزه عند السفر.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الأردنية أعلنت على موقعها الرسمي أنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي وماليزيا وتايلاند في الأول من سبتمبر المقبل.

إلا أن مسؤولا في الشركة قال لوكالة فرانس برس إنه "في ضوء قرار تأجيل إفتتاح المطار ستعاد جدولة تلك الرحلات لدى فتح المطار".

وكان من المقرر استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفتها الحكومة الأردنية "خضراء" أي ذات وضع وبائي منخفض الخطورة وأنه سيسمح بالسفر منها وإليها اعتبارا من الخامس من أغسطس.

وهذه الدول هي النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

وقالت الحكومة إنه ستتم مراجعة تلك القائمة كل أسبوعين وفقا للوضع الوبائي في تلك الدول.

وعلقت السلطات في 17 مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من عشرين ألف أردني كانوا عالقين في الخارج. كما تمت إعادة نحو 25 ألف عربي وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.