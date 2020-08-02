كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات الأردن إلى 1213

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 18.118.726، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 690.514 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 11.397.014 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 5 حالات غير محلية بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1213، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجز إعلامي، إلى أن الحالات الجديدة سُجلت لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية، إلى تسجيل 5 حالات شفاء، إضافة إلى إجراء 4306 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 607543 فحصاً.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة واحدة و225 إصابة و66 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في تقريرها اليومي، اليوم، أن حالة الوفاة الجديدة هي لفلسطينية "58 عاماً" من قلنديا، مشيرة إلى أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 33 حالة، ومحافظة بيت لحم 23 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة طولكرم 6 حالات.

وفيما يخص الإصابات، فقد سجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 103 إصابات، بينها 88 إصابة داخل مدينة القدس، بينما سجلت محافظة الخليل 28 إصابة، ومحافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، ومحافظة طولكرم إصابتين، ومحافظة بيت لحم 3، ومحافظة جنين 1، ومحافظة نابلس 14، ومحافظة أريحا والأغوار 20، ومحافظة قلقيلية 5.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن 7 مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ارتفاع إجمالي إصابات العراق إلى 129151

وفي العراق، قالت وزارة الصحة، اليوم، في بيان، إنه "تم فحص (14399) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1029159".

وسجلت الوزارة العراقية، 2611 حالة شفاء، فيما سجلت الصحة العراقية 2447 حالة إصابة جديدة، كما سجلت 63 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضحت الصحة العراقية، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 91886، وحصيلة الإصابات 129151، بينما بلغ مجموع الوفيات بالوباء إلى: 4868.

وكانت محافظة ديالي، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 108 إصابات جديدة بكورونا المستجد و 162 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال مدير إعلام صحة ديالي، فارس العزاوي، في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، "إن العدد التراكمي للإصابات في المحافظة ارتفع إلى 3941 إصابة مؤكدة، وأن عدد حالات الشفاء بلغ 3145 أي بنسبة 79% من مجمل الإصابات في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 132 حالة".