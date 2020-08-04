اللجنة الخماسية: كأس مصر لن يلغى

استبعدت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تنفيذ مقترح إلغاء كأس مصر بمبرر ضيق الوقت، وشددت على أن بطولة الكأس ستقام تحت أي ظرف من أجل تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريح لـ"الوطن سبورت": "سيتم الإعلان عن جدول الدوري كاملاً في أقرب وقت، وضيق الوقت لا يترك مجالًا لتأجيل أي مباراة في الدوري حتى ولو لمدة ساعة، ليس هناك نية حتى الآن لأي تأجيلات وسيقام كأس مصر بعد انتهاء الدوري".

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