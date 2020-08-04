فيديو.. محمد سرور يتجاوز نصف مليون مشاهدة بـ"خليها على الله"

تجاوز كليب الفنان محمد سرور، والذي يحمل اسم " خليها على الله " نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من عرضه على موقع اليوتيوب والقنوات الفضائية.

واختارت شركة لايف ستايلز ستديوز، الكليب لعرضه بموسم عيد الأضحى المبارك، تماشيا مع إجواء الأغنية التي تدعو للبهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة، ورسم الابتسامة، كأفضل دعوة للجمهور في ذلك الموسم.

"خليها على الله " من كلمات، مؤمن راجح، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، وإخراج بتول عرفة.