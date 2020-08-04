"بوابتك للخير" توزع لحوم الأضاحي على 350 من الأكثر احتياجا بالأقصر

أكد أحمد السماك، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة "بوابتك للخير" الخيرية، اليوم، نجاح رجال المؤسسة في الأقصر بتوزيع لحوم الأضاحي ضمن مبادرة "فرحهم بالعيد" خلال أيام عيد الأضحى، وذلك على 350 مستفيدًا في جميع مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع محافظ الأقصر، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديريات الطب البيطري، وبعض الجمعيات الخيرية النشطة لاختيار الأسر المستحقة للمساعدة.

وأضاف "السماك" أن فرع الأقصر بقيادة الباحث محمود عبد الحميد سعدي استطاع توزيع لحوم الأضحية على مدن القرنة وأرمنت والبياضية في قرية الحبيل وإسنا، وإجراء حصر شامل لهذه القرى لتوصيل مزيد من خدمات الموسسة إليها في الفترة المقبلة.

وقال محمود عبد الحميد، مدير مكتب الأقصر، أنه مبادرة توزيع لحوم الأضاحي ستُستكمل بعد العيد بالتزامن مع العديد من المبادرات التي أطلقتها، مثل مبادرة "وقاية" لمكافحة فيروس كورونا، ومبادرة "فرحتهم بالدنيا" لزواج اليتيمات، إضافة إلى مبادرات إجاء عمليات القلب وعمليات العيون وسداد الدين والإعمار وغيرها من المبادرات الخيرية التي تسعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.