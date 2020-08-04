عاجل.. حريق في 11 منزلا بسوهاج ومصرع طالب وإصابة آخر

لقي طالب مصرعه بينما أصيب آخر في حريق اندلع بـ 11 منزلا بنجع الحرامي قرية القرعان، دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

ونتج عن الواقعة، نفوق 45 رأس غنم و16 عجلا. وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جرجا العام، فيما تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ 8 سيارات إطفاء.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد باندلاع حريق بنجع الحرامي التابع لقرية القرعان دائرة مركز جرجا.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقيادات مركز ومدينة جرجا، كما جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة مصرع محمد سعد عبدالنعيم، 22 عاما طالب بكلية الشريعة والقانون، ويقيم بذات الناحية أثناء مشاركته في إخماد الحريق، كما أصيب شخص آخر.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.