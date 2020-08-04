"الإسكان": شهر لاستكمال سداد مقدمات الأراضي السكنية الصغيرة من 2014

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على استكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام أون لاين بالمدن الجديدة، لمدة شهر والتي تم التقديم لها عام 2014.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، نصت الموافقة على منح مهلة لمدة شهر، من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام أون لاين، اعتبارا من عام 2014 ما عدا أراضي الإسكان الاجتماعي، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير.

ووفقا لبيان الإسكان فأن شروط التصالح كالتالي:

- التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حاليا.

- وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

- وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم الطلب.

- مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أن وجد.

- ضرورة وضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين المخصصة لهم قطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.