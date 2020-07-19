الجيزة تلزم الأحياء والمدن بإنشاء قسم للاستعلام عن الوحدات السكنية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإلزام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والأستثمارية، بإنشاء قسم بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يختص بالاستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات، للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات السكنية، للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها، وضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.

وأوضح المحافظ أنّ المواطن يتقدم بطلب للاستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار بالحي أو المركز، وإعطاء المواطن إفادة رسمية عن العقار المستعلم عنه، وتتولى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوحدات المحلية، تلقي بلاغات مخالفات البناء من المواطنين والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية، لاتخاذ ما يلزم نحو التعامل الفوري مع المخالفات والرد على المواطنين بما تم من إجراءات حيال الشكوي.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الحملات على مخالفات البناء والتعامل الفوري معها لإزالتها في المهد، من خلال وحدة التدخل السريع، وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وشمل قرار محافظ الجيزة بتكليف الإدارات المختصة بالأحياء والمراكز، بتحديث سجلات المخالفات بصفة شهرية، والإبلاغ الفوري عن المخالفين، موجّها إدارات الحجز الإداري في الوحدات المحلية، باتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 بالحجز على الوحدات المخالفة والمنقولات لحين سداد الغرامات المستحقة على المخالفة.