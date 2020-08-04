"أبو العينين": 10 آلاف جنيه مكافأة لكل طالب من أوائل الثانوية العامة

قرر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، تقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيها لكل طالب من أوائل الثانوية العامة هذا العام، تعبيرا عن سعادته بتفوقهم الكبير وتحقيقهم النجاح في ظل عام دراسي استثنائي، بسبب جائحة كورونا.

وأكد أبو العينين، في بيان له أن ما حققه أوائل الثانوية العامة وحرصهم على النجاح بتفوق كبير في ظل عام استثنائي يثبت مدى قدرة الشباب المصري على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل، مطالبا أبناءنا الطلاب باستمرار السير بخطى ثابتة على درب النجاح والتفوق في حياتهم الجامعية المقبلة، حتى التخرج بتفوق جديد لينضموا إلى منظومة العمل من أجل بناء وتطوير وطننا الحبيب.

وأضاف أبو العينين أن قراره بتقديم مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة، يمثل تقديرا وإعجابا وإشادة بقدرة وتحدي أبناء مصر المتفوقين، موجها التحية والإشادة بأولياء الأمور وأسر الطلاب التي تحملت العبء الأكبر حتى العبور إلى بر النجاح.

وهنأ أبو العينين، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم في عام استثنائي مر في ظل أجواء صعبة تسببت فيها جائحة كورونا، وتهديدات بعدم أداء الامتحانات أو تأجيلها.

وقال البرلماني إن إصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصلحة أبنائها الطلاب، كان العامل الحاسم في نجاح الماراثون الامتحاني الذي شهد تدابير وإجراءات وقائية وصحية كان هدفها بالمقام الأول الحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين في الامتحانات، لتبلغ ميزانية الامتحانات هذا العام 1.3 مليار جنيه، بمشاركة وطنية لنصف مليون مصري من مختلف أجهزة الدولة عملوا بإخلاص وجهد وحرص على توفير كافة سبل الأمان والراحة لطلابنا الأعزاء، لتتحول المحنة إلى منحة تسهم في تطوير منظومة التعليم المصري والاتجاه به سريعا إلى فضاء التكنولوجيا والرقمنة.

وتوجه محمد أبو العينين بالتهنئة والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ولأعضاء منظومة التعليم في مصر، مشيدا بنجاحهم في المرور بالعام الدراسي الصعب، لتصبح مصر من الدول القلائل التي استطاعت تحدى الوباء وإكمال العام الدراسي حفاظا على مستقبل وجهود أبناءنا، مشيدا أيضا بالنجاح المبهر في تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى الوصول بطلابنا إلى بر الأمان، لتنتعش قلوب آلاف الأسر المصرية اليوم بفرحة النجاح الكبير، بنسبة نجاح كبيرة بلغت 81% في الثانوية العامة، لتمثل أعلى نسبة نجاح طوال السنوات الأربع الماضية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم أسماء أوائل الثانوية العامة.