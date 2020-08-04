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رابط نتيجة الثانوية العامة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

كتب:

إسراء حامد محمد
02:42 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، وإعلان نسب النجاح والتي تخطت العام الماضي، لتصل إلى 81.5%، كما أعلن أسماء الأوائل الذين وصل عددهم إلى 40 طالبا، كما أوضح أن النتيجة سيجرى إعلانها من خلال رابط النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الساعة 2 ظهرا من هنـــا.

وأضاف الوزير، في حديثه، أن من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد الساعة 2 ظهرا، عقب اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل صباح اليوم.

كما تقدم بوابة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بتسجيل الإسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالطالب.

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