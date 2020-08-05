حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع برج الحمل تنفيذ جميع المهام المسندة إليه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالحذر وعدم الإعلان عن خططك ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للدراسة والتأمل و لإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.