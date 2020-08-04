حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الحمل قدرة كبيرة على التسامح والعفو عمن أخطأ في حقه، فبالرغم من سرعة غضبه إلى إنه سريع الهدوء أيضا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط، اليوم مناسب لتنمية أعمال وللانفتاح والالتقاء بأشخاص يدعمونك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن مشاعرك وعن نفسك بحرية، وتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.