محافظ أسيوط يهنئ 5 طلاب لحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، 5 طلاب من أبناء المحافظة لحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث أجرى عدة اتصالات هاتفية بهم معبرًا عن سعادته لتفوقهم.

وخلل اتصالاته الهاتفية، هنأ المحافظ الطالب أحمد عبدالناصر بمدرسة المستقبل الثانوية، وأحمد هشام عبدالباسط بمدرسة دار حراء الإسلامية بأسيوط، وتسنيم محمد حسن بمدرسة منفلوط الثانوية بنات، وجورج يسري "منازل ديروط"، والحاصلين على المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 410 درجة.

كما هنأ المحافظ الطالب إسماعيل أنور علي عباس بمدرسة فصول خدمات أحمد قرشي الثانوية المشتركة، والحاصل على المركز السادس مكرر أدبي على مستوى الجمهورية بمجموع 407.5.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وكان من نصيب محافظة أسيوط 5 مراكز حصل فيها 4 طلاب على المركز الأول مكرر بالشعبة العلمي علوم، فيما حصل طالب على المركز السادس بالشعبة الأدبي.

وأعلن محافظ أسيوط تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلًا عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى إنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بديوان عام المحافظة نظرًا لتفوقهم الدراسي.