ثالث الثانوية العامة: "كنت متوقع.. وعايز أدخل هندسة زي أخويا"

عبر محمد أحمد فوزي، الثالث في ترتيب أوائل الثانوية العامة علمي رياضة، عن سعادته بحصوله على المجموع الذي يتمناه، وتحقيق حلمه بوجود اسمه بين أوائل طلاب الثانوية العامة.

لم يتابع "فوزي" من ميت غمر، المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التعليم للإعلان عن النتيجة واصفا مشاعره في تلك اللحظة "اتفاجئت لما صحابي اللي عرفوني وماما عيطت، رغم إننا كلنا كنا متوقعين ترتيبي، وفرحت جدا الحمدلله ربنا مابيضعيش تعب حد".

ثالث الثانوية العامة: عايز أدخل كلية الهندسة

يرغب محمد بدخول كلية الهندسة، إسوة بشقيقه الأكبر الذي يدرس في الفرقة الثالثة بكلية الهندسة.

تتحدث والدته عن مشاعرها بوقوفها بجانبه طوال العام ومساعدتها له في المذاكرة رغم أنها ربة منزل "كنت براجع معاه دروسه دائما.. وماكنش بيذاكر ساعات معينة، كنت سايباه براحته"، معبرة عن فخرها به دائما "حاطة فيه أمل كبير".

وأشارت إلى خوفها عليه منذ انتشار فيروس كورونا وانتشاره في هذا العام وتزامنا مع عام تحديد مصير بالنسبة له "كنت خايفة عليه بس مافكرتش أقوله أقعد ماتروحش الامتحانات السنة دي، كان بياخد الاحتياطات، وكنت بحفزه إنه السنة دي تعدي على خير".